赤ちゃんを温かく見守るわんちゃんの光景が、51万再生を突破してたくさんの人に笑顔を届けています。わんちゃんの毛に触りたそうにしている娘ちゃんの様子を見て、気を使ってあげるわんちゃんの光景には、「尊すぎて涙出てきます」「なんて幸せな光景」と温かいコメントが寄せられることに。幸せいっぱいのひとときが癒しを届けています。 【動画：『大型犬のモフモフな毛』に興味津々な赤ちゃん→ワンコが気を遣って…尊すぎる