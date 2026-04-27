飼い主のマッサージを見ていた犬が、自分にもしてほしいとアピールする姿がTikTokで話題になっています。投稿したのは、キャバプーのキップくんと暮らしている「kip.h」さん。投稿から21.6万回以上再生され、「快楽と不快の中間の顔ｗ」といったコメントが寄せられています。 【動画：妻の頭をマッサージしていたら、犬が『ボクもやってほしい』とせがんできて…人間の子どものような光景】 ぼくもマ