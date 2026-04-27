ワクチン接種のため病院を訪れた柴犬さん。『聞いてないー！』と診察台の上でも文句が止まらないようで…？大げさなリアクションが可愛いと話題を呼び、投稿は3.6万回再生を突破。「病院って分かるんだよね…」「お利口さん！」「かわいいなぁー」といったコメントが寄せられることとなりました。 【動画：『病院なんて、聞いてない』と文句を言いまくる犬→診察台に乗ってからも…大げさすぎる『表情や態度』】