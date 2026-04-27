25日(現地時間)に行われたブンデスリーガ第31節マインツ戦は、バイエルン・ミュンヘンの課題を浮き彫りにした。最終的には4-3で勝利を収めたものの、マインツに前半だけで3失点を許す苦しい展開。特に2失点目と3失点目は敵陣でのボールロストからのカウンター攻撃によるものであり、ハイラインのディフェンスの背後にあるスペースをつかれた。28日にUEFAチャンピオンズリーグ(CL)準決勝1stレグで対戦するパリ・サンジェルマン(PSG)