4月22日、チェルシーの指揮官を解任された、リアム・ロシニアー氏はすぐにプレミアの舞台に帰ってくる可能性があるようだ。同氏は今年1月にエンツォ・マレスカ前監督の後任としてチェルシーの指揮官に就任したが、結果を残すことはできず、わずか107日で解任。23試合指揮しただけでチームを離れることになった。チェルシーでの監督キャリアは失敗に終わったロシニアー氏だが、英『Football Insider』によると、クリスタル・パレス