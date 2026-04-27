清塚信也が、ニューアルバム『KIYO-LOGUE』（キヨローグ）を6月3日にリリース。また、本作に収録される「シューマンとブラームス」、「子供の情景 作品15より 第7曲「トロイメライ」（シューマン）」を5月6日に先行配信する。 （関連：【画像あり】清塚信也、『KIYO-LOGUE』ジャケット写真） 前作『Transcription』以来約4年ぶりの新譜となる本作は、コンサートでも人気の“ト