BELLUSTAR TOKYO, A Pan Pacific Hotelは、「スプリングアフタヌーンティー〜緑耀〜」を5月2日から6月28日までの土休日限定で開催する。スイーツは、柑橘を抹茶のムースと合わせ盆栽にみたてた「抹茶と柑橘の盆栽タルトレット」、「メロンと練乳のショートケーキ」など果実のスイーツ3種と、グラスの底にコンフィチュールを忍ばせた「フルーツトマトのジュレ」、桜パウダーで飾った「じゃがいものミルフィーユ」など旬野菜のスイー