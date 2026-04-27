暖かい日が増えてきましたが、きょうは衣替えの話題です。 【写真を見る】ヒツジは毛を刈らないと〇〇〇になってしまう！？村山産業高校の生徒たちが毛刈りに挑戦生きるための羊の衣替えとは（山形） 村山市の高校できょう、初夏を前にある動物の衣替えが行われました。 その動物が、ヒツジです。村山市の村山産業高校では１０頭の羊を飼育していて、そのうち２頭のお母さんヒツジの毛刈りがきょう行われました。 なぜ毛刈り