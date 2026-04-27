全国で地方銀行の再編が進む中、福井銀行と福邦銀行の合併が27日、正式に認可されました。5月2日に「福井銀行」として新たなスタートを切ります。両行は経営基盤の強化と業務の効率化を図るため、2024年、福井銀行を親会社、福邦銀行を子会社とする形で経営統合し、同じ建物で複数の支店を営業するなど準備を進めていました。27日、北陸財務局で原井英一局長から、両行の頭取に合併認可書が交付されました。5月2日、正式に「福井銀