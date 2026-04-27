明治安田J1百年構想リーグ「V・ファーレン長崎」は25日、ホームで「ガンバ大阪」と対戦。 試合は、PK戦にもつれ込む激戦となりました。 3連敗で迎えたホーム戦。 悪い流れを断ち切りたいV・ファーレンは、前半32分、翁長が長谷川とのコンビネーションでループシュートを狙いますが、ゴール上に外れてしまいます。 前半は、両チーム共に無得点。 後半は、立