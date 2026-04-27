明治安田J2・J3百年構想リーグでアルビレックス新潟は、ホームでFC大阪に勝利し2連勝となりました。 6月に閉幕する百年構想リーグ。この試合を入れて残り7試合となるなか、アルビは徐々に調子を上げています。この試合では、何度もダイナミックな攻撃を披露しゴールに迫りました。 まずは、前半4分。コーナーキックのこぼれ球に奥村。さらに10分はフリーキックのチャンス。一