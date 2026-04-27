石川県白山市内の井戸水から発がん性が懸念される有機フッ素化合物PFASが検出された問題で、市は、希望した住民32人を対象に5月、血液検査を実施することを決めました。この問題は、白山市湊町にある化学メーカー「DIC」北陸工場の敷地内から国の指針値の2000倍近くに上るPFASが検出されたもので、その後、県が行った水質調査で周辺の井戸40か所でも指針値を上回るPFASが確認されていました。白山市は、井戸水を飲んでいた住民を対