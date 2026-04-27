近鉄不動産株式会社が、志摩市および近畿日本鉄道株式会社の後援を得て、「志摩まつり２０２６初夏」を開催する。「志摩まつり」は、セミナーや展示、イベント等を通して志摩の魅力を発信し地域活性化を図るとともに、志摩を訪れるきっかけ作りを目的とし、今回で３回目となる。「志摩まつり２０２６初夏」は、２０２６年５月３０日（土）、３１日（日）の２日間、コワーキングカフェ等を備えた地域の交流拠点や観光客の時間待