日本野球機構（ＮＰＢ）は２７日、公式記録の訂正を発表した。４月２２日の巨人ー中日戦（前橋）。２回２死三塁で巨人の４番・ダルベックがマウンド付近に高々と飛球を打ち上げると、中日の内野陣が互いに譲り合ってポトリ。記録は一塁・阿部の失策となり、３―０から１点が追加されていた。このプレーによるダルベックの出塁が「一塁手失策」から「三塁内野安打」に訂正され、打点は「１」から「２」に。また、中日・阿部の