楽天・荘司康誠投手（２５）が２８日のロッテ戦（ＺＯＺＯマリン）に先発する。チームは現在２連敗中で、直近５試合で１勝４敗。荘司は「いいゲームができてない状況が続いているので、ここで１回勝ちたいとみんなが思っている。流れを断ち切れるようにしたい」と連敗ストップを期した。＊＊＊＊＊昨季とは異なる荘司のマウンドさばきが透けて見えた。前回登板の２１日の日本ハム戦。３回１死満塁で右打者の郡司に対