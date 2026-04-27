◇MLB ドジャース 6-0 カブス(日本時間27日、ドジャー・スタジアム)カブス・今永昇太投手が6回途中5失点で今季2敗目(2勝)。試合後にはメジャーリーガーとしての実感と覚悟を口にしました。メジャー3年目の今永投手はこの試合、前回登板から中4日で先発。今季ワーストの5失点となったものの、今季最多タイの100球を投じました。試合後、報道陣から“中4日で100球を投げた”ことにコメントを求められると、「1年目は正直、中4日で投