近鉄、中日、西武でプレーしたスポーツ報知評論家の金村義明氏が２７日放送のＭＢＳラジオ「金村義明のええかげんにせぇ〜！」に出演。２６日の広島戦（甲子園）で死球を受け、左手首を骨折した近本光司外野手について「心配ですね」と切り出し「ちょっとカープ戦は遺恨残すかもしれんね。去年あたりからね」と言及した。昨年４月２０日の同カード（甲子園）でも広島・岡本が阪神・坂本の頭部に死球をぶつけ、藤川監督が激高。