女子ゴルフの福田萌維（20＝ニトリ）が今月、自動車販売・整備を中心とする地域密着型の自動車ディーラー「佐賀トヨタ自動車株式会社」（本社・佐賀市）とスポンサー契約を締結した。マネジメント事務所が27日に発表した。福田は今月から同社のロゴをキャディーバックに掲出し、車両「アルファード」の貸与を受けツアーを転戦する。和歌山県出身の福田は宮崎・日章学園高に進学し、現在ツアーで活躍している菅楓華、荒木優奈ら