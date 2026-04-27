【ワシントン＝阿部真司】米ホワイトハウス記者会主催の夕食会会場のホテルで２５日に発生した銃撃事件を巡り、米紙ニューヨーク・ポストは２６日、拘束された容疑者の男（３１）の犯行声明の全文を報じた。政権幹部を標的にするとしており、トランプ大統領も含まれていたとみられる。捜査当局が詳しい動機を調べている。男はカリフォルニア州トーランス在住の教師兼ビデオゲーム開発者のコール・アレン容疑者で、会場に押し入