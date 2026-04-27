国会議事堂（資料写真）大型連休（ＧＷ）中は例年、閣僚外遊などを理由に衆参両院の国会審議がなく休戦期間に入るが、今国会は短縮されそうだ。再審制度見直しを巡り自民党内で異論が相次ぐ刑事訴訟法の改正案や中東危機への対応など与野党が共通して抱える課題が山積。とりわけ、先の総選挙で多くの新人を誕生させた自民にとっては審議機会を増やす中で初質問などの出番を確保していく思惑ものぞく。自民は２４日の衆院経済産