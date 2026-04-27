【モデルプレス＝2026/04/27】俳優の濱田岳が主演を務める「刑事、ふりだしに戻る」（テレビ東京／毎週金曜夜9時〜）の公式Instagramが、4月27日に更新された。お笑いトリオ・ぱーてぃーちゃんの信子のオフショットが公開され、話題を呼んでいる。【写真】33歳人気ギャル芸人「別人級」黒髪ナチュラルメイクで印象ガラリ◆信子、ギャル封印の黒髪姿披露投稿では「信子さん演じる智子は第2話から登場！」とつづり、信子のオフショッ