警察が、BTS擁する芸能事務所HYBEの上場過程で数千億ウォン（数百億円）規模の不当利益を得た疑いを持たれているパン・シヒョク議長に対し、逮捕状の請求を再び検討している。先日、検察が警察の請求した拘束令状を差し戻したことを受け、警察は補完捜査を通じて、容疑の立証に注力する方針だ。【写真】パン議長、23歳女性インフルエンサーと熱愛説4月27日、警察庁関係者は、ソウル西大門（ソデムン）区の警察庁で開催された定例記