2026年のGW、あなたの予算、予定は？（2025年のGWの様子岡山駅） 2026年のゴールデンウィークは平日も休みを取ると最大で12連休となります。お得な宿泊キャンペーンを打ち出すホテルなど新たな動きも。2026年の傾向は？ JR西日本とJR四国によりますと、4月24日から5月6日までの指定席の予約数は4月9日現在、前の年と比べて114％でした。予約状況から混雑のピークはJR西日本、JR四国ともに下り