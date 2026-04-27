フィリピンを拠点とする犯罪集団「JPドラゴン」のメンバーの裁判です。キャッシュカードを盗み、現金をだまし取るなどした事件で、福岡地裁は27日、リクルーターだった男に対して懲役4年の判決を言い渡しました。判決を受けたのは、犯罪集団「JPドラゴン」のリクルーター、天野翼被告（31）です。判決によりますと、天野被告は他の人物と共謀して、2022年10月から12月にかけ、警察官をかたっ