2024年7月、高知市の長浜小学校の男子児童が水泳授業中に溺れて亡くなった事故で、業務上過失致死の罪に問われている校長の裁判が27日高知地裁で開かれ、検察側は禁錮2年を求刑しました。業務上過失致死の罪に問われているのは高知市立長浜小の校長・中村仁也被告（56）です。起訴状によりますと中村被告は、高知市の長浜小のプールが壊れていたため、近くの南海中学校で水泳授業を実施し2024年7月5日、当時4年生だった松本