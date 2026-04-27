２４日、フランス・パリで開かれた上映会の後、取材に応じるマルクス・デトレスさん。（パリ＝新華社記者／鄔恵我）【新華社パリ4月27日】中国に抗日戦争関連の歴史写真を寄贈したフランス人のマルクス・デトレスさんが24日夜、日本軍の中国侵略に関する映像資料の上映会をパリで開催し、中華民族が抗日戦争で払った大きな犠牲を記憶にとどめるよう西側諸国に呼びかけた。今年は東京裁判開廷から80年の節目の年。デトレ