上島珈琲店から、昭和の日にちなみ日本の喫茶文化を感じられる期間限定メニューが2026年4月29日（水）より登場します。ラインアップは、どこか懐かしい『ミルクセーキ』、香ばしい『シナモントースト』、店舗限定『ミートスパゲティ』の3品。ほっと心ほどける味わいと丁寧なおもてなしを感じられる、今だけの特別メニューに注目です♡ 懐かしさ広がるミルクセーキ 昭和の喫茶店を