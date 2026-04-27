与野党は27日、選挙運動に関する協議会を開き、偽情報対策を巡り5月中に法案骨子をまとめ、合意できれば今国会に法案を提出して法改正を目指すことで一致した。自民党の鈴木英敬衆院議員が会合後、記者団に明らかにした。