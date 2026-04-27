くまもとサイエンスパーク構想の基本協定を締結し、撮影に応じる熊本県の木村敬知事（右）ら＝27日午前、熊本市熊本県は27日、半導体産業や研究機関の集積を図る「くまもとサイエンスパーク」構想の実現に向け、三井不動産、合志市と基本協定を結んだ。三井不動産が台湾積体電路製造（TSMC）の工場（菊陽町）に近接する合志市に、研究開発施設や工場用地、産官学の連携拠点を整備するのが柱。5月から造成に入り、2030年までの完