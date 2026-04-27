AI創薬拠点新設の調印式に出席したフロンテオの守本正宏社長（左）と東京科学大の大竹尚登理事長＝27日午後、東京都内東京科学大と人工知能（AI）開発企業フロンテオは、AIを活用して医薬品の研究開発を進める拠点を大学の横浜キャンパスに新設し、27日、都内で調印式を開いた。有効な治療法が限られるがんや希少疾患の創薬を目指す。設置は1日付。両者は2022年から創薬に関する共同研究をしており、実用化に向け連携を本格化