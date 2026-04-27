「阪神１−０広島」（２６日、甲子園球場）佐藤輝明内野手の豪快弾で首位に返り咲いた藤川阪神だが、手放しで喜んでばかりいられない出来事が起こった。八回２死。広島の左腕・高の１５１キロ直球が内角高めに抜け、スイング体勢に入っていた近本光司外野手の左手首に直撃。激しい痛みに襲われた近本は打席内に倒れ込み、しばらく動けなかった。一塁側ベンチからコーチ、トレーナーが駆け寄る。起き上がり、右手でヘルメット