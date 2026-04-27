放送作家高田文夫氏（77）が27日、ニッポン放送「高田文夫のラジオビバリー昼ズ」（月〜金曜午前11時30分）に生出演。21年に亡くなった大物占い師の故細木数子さんとの思い出を語った。女優戸田恵梨香が細木さんを演じるNetflixドラマ「地獄に堕ちるわよ」が27日から配信スタートする。番組では、細木さんの話題で盛り上がった。高田氏は「若い時、かわいいんだよ。知ってるんだよ、若い時だよ？俺が27、28（歳）だから」と前置