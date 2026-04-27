福岡県宮若市、犬鳴峠（いぬなきとうげ）の麓にたたずむ脇田温泉は、遠賀川の支流である犬鳴川沿いに広がる静かな温泉郷です。その歴史は非常に古く、奈良時代に開湯したと伝えられており、天平年間には大伴旅人が入湯したという説も残るほど、古くから人々に親しまれてきました。泉質は、硫黄分をわずかに含むアルカリ性単純泉です。無色透明のお湯は適度なぬめり気があり、湯上がりの肌がしっとりとすることから「美肌の湯」とし