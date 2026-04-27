「タレントパワーランキング」を運営するアーキテクトは、20〜34歳女性（F1層）を対象に「タレントパワーが急上昇した20代男優ランキング」に関するアンケートを実施しました（タレントの年齢は2025年度調査時点）。今回は、その調査結果をランキング形式で紹介します！【20位までの全ランキング結果を見る】2位：長尾謙杜（なにわ男子）2位は、アイドルグループ・なにわ男子のメンバーとして活躍する、長尾謙杜さんでした。2025年