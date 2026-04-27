世界バドミントン連盟（BWF）は4月25日、デンマークのホースンスで開いた総会で、現行の「21点3ゲーム制」に代わり「15点3ゲーム制」の採用を承認しました。 21点3ゲーム制は2006年に採用されました。15点3ゲーム制は2027年1月から実施されます。 15点制では、15点を先取した側がそのゲームを制し、14対14の同点になった場合は2点差がつくまで続きますが、20対20になった際は次の21点目を取った側がそのゲームを制します。（提供/