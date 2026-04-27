4月26日の米報道によると、米国はイランがパキスタンを通じて渡した交渉に関する新たな案を受け取ったと、1人の米当局者と2人の消息筋が明らかにしました。 米国側が明らかにしたイランの交渉に関する新たな案は、レバノン側が少し前に明らかにしたイランの3段階交渉枠組みとおおむね類似しているとのことです。3段階交渉の重点は、戦争の終結、ホルムズ海峡問題、核交渉の順です。 2人の消息筋によると、イランの新たな案はまず、