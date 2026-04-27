現在、さまざまな春ドラマが各テレビ局で放送され、視聴者を楽しませています。そんな中で、注目したいのがフジテレビ系の月9ドラマ『サバ缶、宇宙へ行く』です。4月20日には第2話が放送されたのですが、平均視聴率は世帯4.1％、個人2.6％（ビデオリサーチ調べ、関東地区）で、TVerのお気に入り登録数も高くなく苦戦しています。 ただ、ドラマの内容は面白く、正当に評価されていない状況です。そこで、今回は『サバ缶、宇宙へ行く