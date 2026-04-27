NTTドコモが運営する映像配信サービス「Lemino」にて、4月17日からBTSが出演するトークショー『BTS:The Best Talk Show!』が独占配信中だ。あわせて、ドコモの料金プラン「ドコモ MAX」のキャンペーンプロジェクト「ドコモ MAX with BTS」の新キービジュアルとソロカットも公開された。 （関連：【画像あり】「ドコモ MAX with BTS」新キービジュアルとメンバーのソロカット） 本