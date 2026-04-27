シユイが、最新曲「リーチライト」のシングルCDを5月27日にリリース。また、同曲のMVも公開となった。 （参考：桑田佳祐、「人誑し / ひとたらし」がニューヨークに鳴る邦楽ファンの心を射止めたアニメ『あかね噺』ワールドプレミアレポ） 本楽曲は、TVアニメ『杖と剣のウィストリア』Season2のエンディング主題歌。水野あつが作詞作曲を担当し、雪乃イトが作曲編曲を担当している。 CD