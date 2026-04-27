東京ディズニーランドは、7月2日（木）から9月14日（月）までの間、ディズニー＆ピクサー映画『トイ・ストーリー5』の日本公開を記念したスペシャルイベント「ファンタイム・ウィズ・トイ・ストーリー5」を開催する。【写真】迫力ありすぎw総勢50体のバズ軍団のイメージ■ウエスタンランドには2種類の的当てゲームも今回開催される「ファンタイム・ウィズ・トイ・ストーリー5」は、作中に登場するキャラクターたちがデザイン