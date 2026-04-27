昨夜、山形県寒河江市で火災があり、住宅など５棟が焼けました。最初に火が出た小屋の炎が周辺にも燃え広がったとみられ、夜の住宅街が騒然となりました。 【画像】夜の住宅街で立ち上がる炎 夜、住宅街を照らす炎と爆発音。建物から炎が噴き出しています。 きのう午後７時半ごろ、寒河江市本楯で「建物と車が燃えていて、爆発音がする」などと１１９番通報がありました。 燃えていたのは寒河江市本楯に住む男性の住宅敷地内の