ヴェルカの地区優勝を記念した、長崎スタジアムシティでお得に味わうことができるグルメを紹介します。 スタジアムのコンコースに来ています。 ※詳しくは動画をご覧ください 今年2月にオープンした「DANNY GOTEN」。 米粉を使ったグルメやスイーツが楽しめます。 V・ファーレン観戦の際のスタジアムグルメとしても人気の店。 ヴェルカの地区優勝を記念して、お得に楽しめるグルメ