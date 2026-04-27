アメリカのトランプ大統領が出席する夕食会の会場近くで起きた銃撃事件。事件に至る経緯が少しずつ明らかになってきました。逮捕された容疑者が、政権幹部の殺害を予告するメモを家族に送っていたことが新たに報じられました。トランプ大統領が出席する夕食会の会場近くで、25日に起きた銃撃事件。容疑者とみられる男が走り抜けていく様子や、拘束される様子が続々と明らかに。事件から一夜明け、新たに報じられたのは…CBS「容疑