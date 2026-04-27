万博の黒字分は、「全国・海外向け」と「大阪・関西向け」で半分ずつ使う方針です。 大阪・関西万博の運営費は最大370億円の黒字と見込まれています。博覧会協会の活動費用などを除いた「剰余金」は、「つながり」、「創造活動の深化」、「場の記憶の継承」の3つのテーマに分けて活用し、一部保存される大屋根リングの維持管理費用などにあてられることになっています。 （赤沢亮正経産大臣）「閉幕後にいかに次世代