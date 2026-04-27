大型連休中に総理特使としてフィリピンを訪問する自民党の岸田元総理はきょう、高市総理と面会し、マルコス大統領への親書を受け取りました。自民党岸田元総理「総理の方から『マルコス大統領にくれぐれもよろしくお伝えいただきたい』。そういった話がありました」岸田元総理は大型連休中に総理特使として、アジアのエネルギー問題を議論するAZEC＝「アジア・ゼロエミッション共同体」を推進する議員連盟のメンバーとともにフィ