立ち技格闘技「RISE」は27日、都内でRISEワールドシリーズ2026―GLORY×RISEラストフェザーウエイトスタンディングトーナメントFinal―」（6月6日、東京・EBARAWAVEARENAおおた）の会見を行った。準決勝に進出したRISEライト級王者の原口健飛（28＝FASCINATEFIGHTTEAM）とYURA（23＝DIATIGERGYM）が会見。原口は「YURAくんと俺の新旧対決じゃないですけど、そこが一番なのかと思う。ここまで生き残れるのはなん