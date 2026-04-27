自動車部品大手デンソーは２７日、半導体大手ロームへの買収提案について「取り下げることを含め検討している」と発表した。ロームは買収提案を受けて、東芝と三菱電機を含めた３社によるパワー半導体事業の統合に向けて協議を始めている。デンソーは２月にロームに買収を提案し、２７日の発表では「ローム側の賛同が得られていない」と明らかにした。ロームも２７日、「現時点で賛同の意向を表明していないのは事実。デンソー