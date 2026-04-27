１１６席設けられた「シェアラウンジみなとみらい」＝２７日、横浜市西区カルチュア・コンビニエンス・クラブ（ＣＣＣ、横浜市西区）は２８日、本社が入居する複合ビルにシェアオフィスやカフェとして利用できる「シェアラウンジ」を開業する。近隣にオフィスだけでなく、音楽施設が集積し、鑑賞前のカフェ需要にも応える。複合ビル「横浜コネクトスクエア」の２階ロビーフロア内に開業。広さは約３００平方メートルで１１６席