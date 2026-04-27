近年、AIブームや半導体需要の拡大を背景に、エヌビディアやマイクロソフトなど米国のテック企業が市場をけん引しています。こうした流れを受け、テック企業に集中的に投資する投資信託にも注目が集まっています。本記事では、2026年4月22日時点で「eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)」のリターンを一部期間で上回った、注目のテック集中型ファンド4本を紹介します。※画像はイメージテック企業の株価はなぜ上昇しているのかS&