3月に行われた石川県知事選で県のトップが変わり、27日で1か月です。山野之義知事が今後の県政運営への思いを語りました。石川県・山野 之義 知事：「よろしくお願いします。山野之義です」市川 栞 キャスター：「お世話になります。テレビ金沢の市川と申します。よろしくお願いいたします。石川県・山野 之義 知事：「よろしくお願いします」現職との激戦を制し、石川県知事に就任した山野之義氏。名刺には、顔写真が掲載さ